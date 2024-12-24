Yıllar sonra bir arada!

Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala tekrarları izlenen Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, tatil için Londra'ya gitti.

Fenomen yapımlardan Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya ile Ceren'i Gizem Güven'in dostlukları yıllardır devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Londra'ya tatile giden iki ünlü oyuncu, sürpriz bir buluşmaya gitti.İkili, Londra'da projede annelerini oynayan ve uzun yıllardır orada yaşayan İnci Türkay'la buluştu.Uzun bir aradan sonra buluşan ünlü isimler, verdikleri pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.Buluşmadaki kareleri Instagram hesabından paylaşan Zeynep Özkaya, 'Seni çok seviyoruz sihirli annemiz.' ifadelerini kullandı.