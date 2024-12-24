Mine Tugay eleştirilere cevap verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan ünlü kadınlardan.Şimdilerde yeni bir proje ile izleyici karşısında olan başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.Ünlü oyuncu, bu sefer kendisine gelen eleştirilere tek tek yanıt verdi.Verdiği pozları beğenmeyenlere cevap vermeden geçemeyen ünlü isim, "Şeklimi beğenmeyen takipten çıkabilir" yazdıCildi için özel bir karışım yaptığını ifade eden güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum." demişti.