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Mine Tugay eleştirilere cevap verdi

Ekranların en beğenilen kadınlarından 46 yaşındaki Mine Tugay, yeni fotoğraflarına gelen kötü yorumları affetmedi.

Ekleme: 24.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan ünlü kadınlardan.

Şimdilerde yeni bir proje ile izleyici karşısında olan başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

Mine Tugay eleştirilere cevap verdi

ELEŞTİRELERE GELEMİYOR

Ünlü oyuncu, bu sefer kendisine gelen eleştirilere tek tek yanıt verdi.

Verdiği pozları beğenmeyenlere cevap vermeden geçemeyen ünlü isim, "Şeklimi beğenmeyen takipten çıkabilir" yazdı

EVDE MASKE TARİFİ

Cildi için özel bir karışım yaptığını ifade eden güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum." demişti.

Mine Tugay eleştirilere cevap verdi
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