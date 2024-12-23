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Yıllar sonra Yalan Dünya itirafı

Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Yalan Dünya zamanlarına giden ünlü oyuncu, dış görüntüsü yüzünden zorbalık gördüğünü söyledi.

Ekleme: 23.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolde yer aldığı Bahar dizisinde Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçın, son katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Yalan Dünya'daki performansıyla yıldızı parlayan ünlü isimden yıllar sonra diziyle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.

YALAN DÜNYA

Yalan Dünya'nın yayınladığı dönemde çok popüler olduğunu söyleyen Yalçın, bir magazin programında kadın oyunculara dayatılan estetik ve güzellik baskısına maruz kaldığını söyledi.

"RAHATSIZLIĞIM VAR"

Yalçın, "Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum. Rahatsızlığımdan dolayı vücudumun yaptığı ödem gözlerimi şişiriyor, onunla bile dalga geçtiler." itirafıyla gündem oldu.

Yıllar sonra Yalan Dünya itirafı
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