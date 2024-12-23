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Bebeğinin cinsiyetini belli oldu!

Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini duyuran Sahra Işık, şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Ekleme: 23.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor sayesinde ünlenen Sahra Işık, All Star'da bir anda yarışmayı bırakarak herkesi şaşırtmıştı.

"SERVETİNE ÇÖKECEK"

Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor." dediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Sahra Işık'ın kocası İdris Aybirdi'nin Acun Ilıcalı'yı arayarak eşi ile görüştüğü ve bu görüşmenin ardından Sahra'nın apar topar adaya veda ettiği söylenmişti.

Eşiyle arasındaki problemleri halleden Sahra Işık, müjdeli haberi vermiş, hamile olduğunu duyurmuştu.

CİNSİYETİ AÇIKLADI

Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Işık ve eşi, erkek bebek beklediklerini duyurdu.

Işık, yayınladığı karelere "İkinci aşkım yükleniyor" yazdı.

Bebeğinin cinsiyetini belli oldu!
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