Aşıklar gündem oldu

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandırmıştı.Ünlü oyuncunun Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydin'le birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.Akaydin, Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemişti.Şimdi ise gözlerden uzak ilişkilerine devam eden ikiliden ilk fotoğraf geldi.AŞK KARESİİlişkileri hakkında konuşmayan ünlü çiftten aylar sonra ilk aşk pozu geldi. Samet Akaydin, sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı.Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.