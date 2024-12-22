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Lucas Torreira’nın tavrı net!

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, uzun bir süre önce gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı. 2024'ün başlarında ayrılan ancak ağustosta ilişkilerine bir şans daha veren ikilinin birlikteliği tam bir yılan hikayesine döndü. Kasım ayında Urguay'a giden ve evlilik iddialarıyla gündeme gelen çift, sosyal medya hamleleriyle sevenlerine ters köşe yaptı. Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili ayrılık haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Lucas Torreira'dan ise Devrim Özkan sorusuna sert yanıt geldi.

Ekleme: 22.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçen yıl aşk iddialarıyla gündeme geldi.

Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi.
Ünlü çift 2024 yılının başlarında ise yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.

Kasım ayında Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları da ortaya atıldı.
Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden ters köşe geldi.

İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.


Torreira, bu ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken, basına verdiği sert yanıtla dikkatleri üzerine çekti.
Lucas Torreira’dan Devrim Özkan sorusuna sert yanıt! Ayrılığı duyunca...
Kendisine, Özkan ile ilişkisinin durumu hakkında sorulan sorulara sinirlenerek, "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın," ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira’nın tavrı net!
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