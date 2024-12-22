Kerem Bürsin'den itiraf!

Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran nülü oyuncu Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.Sabancı Ailesi'nin torunu Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in "Kötü bir aşığım" sözleri dikkat çekti.Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Aşkı kim sevmez. Bence kötü bir aşığım. Yaptığım işi çok seviyorum. Keşfetmek isteyeceğim bir şeydir aşk" dedi.Yeni ilişkisinin güzel gittiğini belirten Bürsin, "Seni çarpan nedir kadında?" sorusuna verdiği yanıtla da çok konuşuldu.Oyuncu, söz konusu soruya şöyle cevap verdi: "Fiziksel anlamda çekim önemli. Ama o çekim her şey olabilir.Beni esas çeken şey benim o kişinin kendiyle olan ilişkisini merak ederim, onu keşfetmeye çalışırım.İnsanın kendiyle olan ilişkisi ne kadar güzelse, o insan ışık gibi parlıyor ve beni çekiyor"