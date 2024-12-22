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Eylül Ersöz sessizliğini bozdu

Deha dizisinde birlikte rol alan Aras Bulit İynemli ile Eylül Ersöz arasında aşk yaşandığı iddiası ile çalkalanıyor. Eylül Ersöz, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Ekleme: 22.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Show TV’de yayınlanan Deha dizisi, her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, başrol oyuncuları Eylül Ersöz ve Aras Bulut İynemli hakkında çıkan aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dizide ‘Ceylan’ karakterine hayat veren Eylül Ersöz, ‘Dervran’ rolünü canlandıran Aras Bulut İynemli ile sevgili olduğu iddialarına açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Hayır, Aras ile sevgili değiliz. Bu iddianın nereden, nasıl ve ne amaçla ortaya atıldığını bilmiyorum. İddia, doğru değil."
Hayranlar tarafından merakla takip edilen bu iddialar, Ersöz’ün net açıklamasıyla son buldu. Oyuncuların rol arkadaşlığı dışında bir ilişki içinde olmadığını belirten bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Eylül Ersöz sessizliğini bozdu
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