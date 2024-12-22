Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan flaş soru...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, son dönemlerde verdiği kilolar ve rol aldığı filmlerle sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle Erkek'in "Ünlenince mi boşandın" sorusuna verdiği yanıt çok konuşuldu. Öte yandan Erkek'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, son dönemlerde verdiği kilolar ve rol aldığı filmlerle sık sık gündem oldu.Kısa süre önce 10 kilo veren ünlü oyuncu, şimdi ise Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.Hülya Avşar'ın programına konuk olan Ecem Erkek, Hülya Avşar'ın 'Ünlenince mi boşandın' sorusunu samimiyetle yanıtladı.Ünlü oyuncu, boşanmasıyla ilgili soruyu şöyle cevapladı: 'Aslında öyle olmadı. 2019 yılında biz ayrıldık.Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık'Erkek, Avşar'ın 'Sonra hayatına kimse girdi mi?' sorusu karşısında da şu ifadeleri kullandı: 'Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm'Açıklamalarının ardından Ecem Erkek'in eski eşi de merak konusu oldu.Başarılı oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile evlendi ancak çift 2020 yılında boşandı.Ecem Erkek, boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.Öte yandan Ecem Erkek, aynı üniversiteden mezun olduğu eski eşi Yüce Armağan Erkek ile Hayat Sırları dizisinde birlikte rol aldı.