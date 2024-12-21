Hayranlarına kötü haber geldi

Usta sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber geldi.Usta sanatçı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı.Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye gittiğini ve yapılan tetiklerin ardından kötü haberi aldığını söyledi.Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" dedi.Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.Magazin Burda'nın haberine göre, pazartesi yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından sanatçının 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.