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Beyaz Gazete
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Hayranlarına kötü haber geldi

79 yaşındaki usta şarkıcı Mustafa Keser, yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 21.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber geldi.

Usta sanatçı katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı.

Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye gittiğini ve yapılan tetiklerin ardından kötü haberi aldığını söyledi.

"EŞİM DE KANSER"

Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" dedi.

EŞİMİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.

Magazin Burda'nın haberine göre, pazartesi yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından sanatçının 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

Hayranlarına kötü haber geldi
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