Gözyaşlarını tutamamıştı! İlk paylaşım geldi

Masterchef Türkiye 5 ceketi alan isim belli oldu. Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda ceketi alan isimler oldu. Ekrana gelecek yeni bölümdü altıncı ceketi almak için Onur ve Şirin mücadele edecek. Heyecanının hız kesmediği Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde Onur gözyaşlarını tutamamıştı. Hiç iyi olmadığını dile getiren Onur, " Ben hiç iyi değilim şefim. Güçlü duramadım, umutsuzluğa kapılmadım. Ne kadar zormuş şefim." dedi.Onur'un gözyaşlarını tutamamasının ardından Semih arkadaşına desteğe geldi. Arkadaşını motive eden Semih, Onur'un rekorlar kırdığını ve kaşığının olduğunu dile getirdi.Dün gözyaşlarını tutamayan Onur'dan yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Onur, "Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.