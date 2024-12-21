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Beyaz Gazete
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Gözyaşlarını tutamamıştı! İlk paylaşım geldi

Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Artık şampiyonun belli olacağı Masterchef'te ceket için yarışmacılar kıyasıya mücadele etmişti. Beşinci ceketin belli olmasının ardından Onur tadım sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. Onur'dan paylaşım geldi. İşte detaylar...

Ekleme: 21.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Masterchef Türkiye 5 ceketi alan isim belli oldu. Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda ceketi alan isimler oldu. Ekrana gelecek yeni bölümdü altıncı ceketi almak için Onur ve Şirin mücadele edecek. Heyecanının hız kesmediği Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde Onur gözyaşlarını tutamamıştı. Hiç iyi olmadığını dile getiren Onur, " Ben hiç iyi değilim şefim. Güçlü duramadım, umutsuzluğa kapılmadım. Ne kadar zormuş şefim." dedi.

SEMİH DESTEĞE GELDİ

Onur'un gözyaşlarını tutamamasının ardından Semih arkadaşına desteğe geldi. Arkadaşını motive eden Semih, Onur'un rekorlar kırdığını ve kaşığının olduğunu dile getirdi.

Gözyaşlarını tutamamıştı! İlk paylaşım geldi

PAYLAŞIM YAPTI

Dün gözyaşlarını tutamayan Onur'dan yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Onur, "Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

Gözyaşlarını tutamamıştı! İlk paylaşım geldi


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