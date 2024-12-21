Dominik öncesi sevgiliyle romantik poz
Survivor 2025'in başlama tarihi ve kadrosu kesinleşti. Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in yeni sezon tanıtım fragmanlarını peş peşe sosyal medyadan paylaştı. Survivor 2025 kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel, adaya gitmeden önce sevgilisiyle vakit geçiriyor. Çift, sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Survivor 2025'in tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Survivor'ın başlama tarihi kesinleşti. Merak uyandıran fragmanda Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler takım kadroları da belli oldu.
Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan eski Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in fragmanda giydiği kıyafete eleştiri yağmıştı.
AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Survivor Ayşe, uzun zamandır içerik üreticisi Sercan Saray ile aşk yaşıyor. Sevgililer, birlikteliklerini ilk kez Instagram'dan duyurmuştu.
Ayşe Yüksel, Survivor öncesi spor çalışmalarına devam ederken sevgilisi Sercan Saray'ı da ihmal etmiyor. Sevgililer, Dominik yolculuğu öncesi birlikte zaman geçiriyor. Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift yeni bir paylaşım daha yaptı.
Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan eski Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in fragmanda giydiği kıyafete eleştiri yağmıştı.
AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Survivor Ayşe, uzun zamandır içerik üreticisi Sercan Saray ile aşk yaşıyor. Sevgililer, birlikteliklerini ilk kez Instagram'dan duyurmuştu.
Ayşe Yüksel, Survivor öncesi spor çalışmalarına devam ederken sevgilisi Sercan Saray'ı da ihmal etmiyor. Sevgililer, Dominik yolculuğu öncesi birlikte zaman geçiriyor. Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift yeni bir paylaşım daha yaptı.