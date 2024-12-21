Dominik öncesi sevgiliyle romantik poz

Survivor 2025'in tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Survivor'ın başlama tarihi kesinleşti. Merak uyandıran fragmanda Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler takım kadroları da belli oldu.Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan eski Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in fragmanda giydiği kıyafete eleştiri yağmıştı.AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULARSurvivor Ayşe, uzun zamandır içerik üreticisi Sercan Saray ile aşk yaşıyor. Sevgililer, birlikteliklerini ilk kez Instagram'dan duyurmuştu.Ayşe Yüksel, Survivor öncesi spor çalışmalarına devam ederken sevgilisi Sercan Saray'ı da ihmal etmiyor. Sevgililer, Dominik yolculuğu öncesi birlikte zaman geçiriyor. Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift yeni bir paylaşım daha yaptı.