Bıyıkları olay oldu

2020'de Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri. Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim imaj değişikliğine gitmişti.Bıyık bırakan Cemal Can Canseven, "Sakın bıyıklarıma laf etmek yok" demişti. Yeni paylaşım yapan Canseven, kendisine gelen mesajı paylaştı.Kendisine gelen bir mesajı paylaşan Canseven, "Sen ne mesajlar alıyorsundur' notunu düştü. Ünlü fenomene gelen mesaj ise şöyleydi: Şu iğrenç bıyıklarını keser misin hamileyim oğlum senin yüzünden bıyıklı doğarsa bakarsınız Damla ile...