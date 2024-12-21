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Bıyıkları olay oldu

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran fenomen isim Cemal Can Canseven, kendisine gelen mesajı Instagram hesabından paylaştı. İmaj değişikliğine giden ve bıyık bırakan Cemal Can Canseven'in yeni tarzı eleştirilerin hedefinde oldu.

Ekleme: 21.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
2020'de Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri. Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim imaj değişikliğine gitmişti.

Bıyık bırakan Cemal Can Canseven, "Sakın bıyıklarıma laf etmek yok" demişti. Yeni paylaşım yapan Canseven, kendisine gelen mesajı paylaştı.

Bıyıkları olay oldu

'SEN NE MESAJLAR ALIYORSUNDUR...'

Kendisine gelen bir mesajı paylaşan Canseven, "Sen ne mesajlar alıyorsundur' notunu düştü. Ünlü fenomene gelen mesaj ise şöyleydi: Şu iğrenç bıyıklarını keser misin hamileyim oğlum senin yüzünden bıyıklı doğarsa bakarsınız Damla ile...

Bıyıkları olay oldu
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