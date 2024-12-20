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Beyaz Gazete
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İmaj değişikliğine gitti

Saçlarını sarıya boyatan ünlü popçu Derya Uluğ, gündem oldu. Fenerbahçe taraftarı, fanatik şarkıcıya yorum yağdırdı.

Ekleme: 20.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Fit vücut yapısıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez cesur bir imaj değişikliğiyle karşımıza çıktı.

İmaj değişikliğine gitti

FENERBHAÇELİ DERYA İMAJ YENİLEDİ

Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ, yeni yıla yeni saçlarıyla girdi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, ayrıca, sarı elbisesiyle de büyük beğeni topladı.

Uluğ’un bu yeni tarzı, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle Fenerbahçeli olan ünlü şarkıcıya taraftar beğeni yağdırdı.

İmaj değişikliğine gitti
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