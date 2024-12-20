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Ajda Pekkan'nın sırrı ağızları açık bıraktı!

Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkaran sahne performansının sırrı ise ortaya çıktı. Bakın 78 yaşındaki Ajda Pekkan her sahne öncesi kuliste neler yapıyor!

Ekleme: 20.12.2024 - 09:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
1970'lerden bu yana Süperstar lakabıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcının ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkaran sahne performansının sırrı ise ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren 78 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor.
Böylece sahneye daha zinde ve enerjik çıkıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ajda Pekkan'ın kulis istekleri de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kuliste olmazsa olmazları: Çin çayı, diyet bisküvileri, salatalık.

Ajda Pekkan'nın sırrı ağızları açık bıraktı!


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