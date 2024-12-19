Yeni ilişkisi hakkında ne dedi?

Kanal D'de ekrana gelen 'Güneşi Beklerken' dizisiyle hayatımıza giren Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." dedi.Kerem Bürsin evlilik ve çocuk açıklamasında da bulundu. Bürsin, "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " ifadelerini kullandı.Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünde yaşadığı sorunlardan bahseden yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, "Türkçem çok kötüydü. Hep engelim Türkçemdi. Şansıma o dönem Mine Güler ile karşılaştım. Mine Güler ofisini açtı bana Devrim Yakut ile tanıştırdı. Devrim Yakut her pazar günü geldi diksiyon dersi yaptık. Öyle şanslarım olmasaydı herhalde burada olmazdım. Hayal bile edemezdim Türkçe film yazacağımı." dedi.Muhteşem Yüzyıl seçmelerine giren ancak kabul edilmeyen Bürsin, "Baya çalışman lazım. Hayır demek bitti demek değil. Öyle olsaydı bir sürü efsanevi sporcu, oyuncu olmazdı. Ben severim reddedilmeyi" ifadelerini kullandı.