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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş mahkemelik oldu! Bir kadına hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis talebi

Son dönemin popüler şarkıcılarından İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Ekleme: 19.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın, İran uyruklu Mahsa H.’ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Yalçıntaş ve avukatı Talha Duman hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mahsa H.’nin avukatları Ali Kemal Atçeken ile Muhammed Türkoğlu da katıldı.

"EVİME BİLE GİRDİ"

Duruşmada savunma yapan sanık Yalçıntaş, müştekinin kendisini çok fazla rahatsız ettiğini belirterek, ‘’Kendisine 2 ayrı dava açmıştım, evime de girmişti. Şikayetlerime rağmen bu rahatsızlıklarına devam etmişti. Bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum. Bir konserim sonrasında kalabalık bir arkadaş grubumuzla eve gelmiştik. Aramızda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmamıştır fakat kendisi böyle olduğunu iddia ediyor. İddialarını kabul etmiyorum. Kendisi yabancı olduğu için tam olarak iletişime de geçemiyorduk. Beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

"SARHOŞKEN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI"

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise söz konusu savunmaları kabul etmediğini belirterek, ‘’Müvekkilim bu olaydan dolayı deport edilmiştir. Eğitim hayatı sona ermiştir, Türkiye’ye 2 yıl giriş yasağı konulmuştur. Şiddete maruz kalmış, aşağılanmıştır. Tehditlerin ise hala İran’da devam ettiğini belirtmektedir. Müvekkil sarhoşken cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir’’ ifadelerini kullandı.

2 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık İlyas Yalçıntaş’ın müşteki Mahsa H.’ye hitaben mesajlaşma uygulaması üzerinden ‘’geri zekalı, psikopat, hasta ruhlu psikopat seni’’ gibi küfürlü mesajlar gönderdiğini belirterek ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler. Sanık Yalçıntaş ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ‘’İddiaları kabul etmiyorum, olayların bu noktaya geleceğini ön göremezdim’’ ifadelerini kullandı.

ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, müşteki avukatlarının iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü ve takipsizlik kararı verildiğini belirterek bu hususta herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.
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