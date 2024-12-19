  • USD: 35,01 - 35,07
  • EURO: 36,41 - 36,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rakiplerini fena kızdırdı!

Survivor 2025'in tanıtım fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın peş peşe paylaştığı iki video sonrası yarışmacıların kimler olduğu kesinleşti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Kaan Kazgan'ın son paylaşımı rakiplerini kızdıracak.

Ekleme: 19.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
'Survivor 2025 kadrosu' belli oldu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı sürpriz paylaşımla, Survivor'ın yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te ekrana geleceğini duyurdu.

Tanıtım fragmanının ardından Survivor 2025 kadrosu da kesinleşmiş oldu.

''ŞOV BAŞLASIN''

Survivor 2025'in ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Survivor'ın başlama tarihi kesinleşti.

Merak uyandıran fragmanda Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler takım kadroları da yer aldı. Aralarındaki bir isim özellikle dikkat çekti. O da Kaan Kazgan oldu.

Yarışma için oldukça iddialı olan Kazgan, yarışmada yer alacağını 'Şov başlasın' notuyla duyurmuştu. Kazgan, Dominik öncesi Instagram hesabından art arda paylaşım yaptı.

KUPA GÖNDERMESİ

Fragmandan kendine ait bir kareyi 'Nur yüzlü' notuyla paylaşan iddialı yarışmacı sonrasın da ''Adaya gitmeden önce son gönderimdir. Bir sonraki gönderimim kupayla birlikte olacak. Sizleri seviyorum'' mesajını yazdı.

Adeta rakiplerine gözdağı veren yarışmacı, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Batuhan Gökgöz
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra Avcı
Göksu
Kaan Kazgan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Asgari ücrette son dakika! Az önce duyuruldu: Ne zaman açıklanacak?
Bakan Işıkhan'dan açıklama: Çalışan Bildirim Sistemi hayata geçirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Göktaş'tan kararlılık mesajı! 'Kadına şiddet karşısında asla sessiz kalmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Tenzile Erdoğan’ın portresini Cumhurbaşkanımıza hediye etti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden reklam işgali: Bakanlığın uyarısına rağmen sit alanına pano diktiler!
Putin’den flaş açıklama! 4 bin İran yanlısı savaşçı Tahran'a gitti
MSB'den İsrail'in Suriye'deki işgal girişimine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
3 kıtada 11 ülkede barış ve huzurun garantörü Türkiye
Asgari ücret pazarlığında sona geliniyor! Gündemdeki rakamlar
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon
Elon Musk: Derin devlet peşime düştü
Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verecek...
Türkiye, Somali'de roket üssü kuracak
Rus medyası yazdı: Esad kaçmadan İsrail'e ordu bilgilerini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 zirvesi için Kahire’ye gidiyor: Gündem Gazze ve Suriye
Yasal değişiklik torba kanun ile TBMM’de: 1.800 güne emekli maaşı: Kimler bu haktan yararlanıyor?
Bakan Yerlikaya duyurdu! 54 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Gazze'de can kaybı 45 bin 129’a yükseldi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Threads'ten markalara özel hamle! Yeni özellik geliyor

Threads'ten markalara özel hamle! Yeni özellik geliyor

İskoçya'da hükümet çalışanlarına WhatsApp kullanımı yasaklandı

İskoçya'da hükümet çalışanlarına WhatsApp kullanımı yasaklandı

Yapay zekada 'cinsel istismar' tehlikesi: Gençler arkadaşlarının çıplak görüntülerini oluşturup taciz ve tehdit için kullanmaya başladı

Yapay zekada 'cinsel istismar' tehlikesi: Gençler arkadaşlarının çıplak görüntülerini oluşturup taciz ve tehdit için kullanmaya başladı

Android 16, düşük ışıkta fotoğraf kalitesini artıracak

Android 16, düşük ışıkta fotoğraf kalitesini artıracak

Apple haritalar web sürümüne yeni özellik geldi! Artık kullanılabilir

Apple haritalar web sürümüne yeni özellik geldi! Artık kullanılabilir