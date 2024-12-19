Rakiplerini fena kızdırdı!
Survivor 2025'in tanıtım fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın peş peşe paylaştığı iki video sonrası yarışmacıların kimler olduğu kesinleşti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Kaan Kazgan'ın son paylaşımı rakiplerini kızdıracak.
'Survivor 2025 kadrosu' belli oldu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı sürpriz paylaşımla, Survivor'ın yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te ekrana geleceğini duyurdu.
Tanıtım fragmanının ardından Survivor 2025 kadrosu da kesinleşmiş oldu.
''ŞOV BAŞLASIN''
Survivor 2025'in ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Survivor'ın başlama tarihi kesinleşti.
Merak uyandıran fragmanda Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler takım kadroları da yer aldı. Aralarındaki bir isim özellikle dikkat çekti. O da Kaan Kazgan oldu.
Yarışma için oldukça iddialı olan Kazgan, yarışmada yer alacağını 'Şov başlasın' notuyla duyurmuştu. Kazgan, Dominik öncesi Instagram hesabından art arda paylaşım yaptı.
KUPA GÖNDERMESİ
Fragmandan kendine ait bir kareyi 'Nur yüzlü' notuyla paylaşan iddialı yarışmacı sonrasın da ''Adaya gitmeden önce son gönderimdir. Bir sonraki gönderimim kupayla birlikte olacak. Sizleri seviyorum'' mesajını yazdı.
Adeta rakiplerine gözdağı veren yarışmacı, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Batuhan Gökgöz
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra Avcı
Göksu
Kaan Kazgan
Tanıtım fragmanının ardından Survivor 2025 kadrosu da kesinleşmiş oldu.
''ŞOV BAŞLASIN''
Survivor 2025'in ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Survivor'ın başlama tarihi kesinleşti.
Merak uyandıran fragmanda Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler takım kadroları da yer aldı. Aralarındaki bir isim özellikle dikkat çekti. O da Kaan Kazgan oldu.
Yarışma için oldukça iddialı olan Kazgan, yarışmada yer alacağını 'Şov başlasın' notuyla duyurmuştu. Kazgan, Dominik öncesi Instagram hesabından art arda paylaşım yaptı.
KUPA GÖNDERMESİ
Fragmandan kendine ait bir kareyi 'Nur yüzlü' notuyla paylaşan iddialı yarışmacı sonrasın da ''Adaya gitmeden önce son gönderimdir. Bir sonraki gönderimim kupayla birlikte olacak. Sizleri seviyorum'' mesajını yazdı.
Adeta rakiplerine gözdağı veren yarışmacı, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Batuhan Gökgöz
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra Avcı
Göksu
Kaan Kazgan