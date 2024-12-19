Rakiplerini fena kızdırdı!

Survivor 2025'in tanıtım fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın peş peşe paylaştığı iki video sonrası yarışmacıların kimler olduğu kesinleşti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Kaan Kazgan'ın son paylaşımı rakiplerini kızdıracak.

'Survivor 2025 kadrosu' belli oldu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı sürpriz paylaşımla, Survivor'ın yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te ekrana geleceğini duyurdu.



Tanıtım fragmanının ardından Survivor 2025 kadrosu da kesinleşmiş oldu.



''ŞOV BAŞLASIN''



Survivor 2025'in ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Survivor'ın başlama tarihi kesinleşti.



Merak uyandıran fragmanda Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler takım kadroları da yer aldı. Aralarındaki bir isim özellikle dikkat çekti. O da Kaan Kazgan oldu.



Yarışma için oldukça iddialı olan Kazgan, yarışmada yer alacağını 'Şov başlasın' notuyla duyurmuştu. Kazgan, Dominik öncesi Instagram hesabından art arda paylaşım yaptı.



KUPA GÖNDERMESİ



Fragmandan kendine ait bir kareyi 'Nur yüzlü' notuyla paylaşan iddialı yarışmacı sonrasın da ''Adaya gitmeden önce son gönderimdir. Bir sonraki gönderimim kupayla birlikte olacak. Sizleri seviyorum'' mesajını yazdı.



Adeta rakiplerine gözdağı veren yarışmacı, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.



SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU



İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı



SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU



Batuhan Gökgöz

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra Avcı

Göksu

Kaan Kazgan