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Hayranlarını üzen haber!

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddiasıyla gündemde olan Harika Avcı'dan yeni haberler geldi. Son durumu hayranlarını üzdü.

Ekleme: 18.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en popüler isimlerinden şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, maddi sıkıntılar yaşıyor.

Ünlülerle ilgili verdiği kötü haberlerle bilinen Onur Akay, bu defa ünlü oyuncunun hayatına dair yeni bilgileri paylaştı.

"ÖLÜMÜ BEKLİYOR"

Akay "Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor.

Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde, biliyorsunuz dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Harika Avcı, ağabeyinin de hayatta olduğunu söylemiştim. Ancak hayattaki tek yakını ağabeyi Ahmet Önengil’i kaybetmiş. Vefat ettiğini öğrendiğim Ahmet Önengil, kız kardeşi Harika Avcı’nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini iddia etmiş ve Avcı’ya 2007 yılında vesayet davası açmıştı" dedi.

Onur Akay Harika Avcı'nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia etti ve şunları söyledi:

"ALKOL YÜZÜNDEN YARDIM KESİLDİ"

"Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar.

Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etrafındaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış.

Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar."
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