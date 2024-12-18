Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'ya kaptırdı.
En son Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ile Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora aşkı gündeme geldi.
GİZLİ AŞK
Ulusoy ile güzel oyuncu Aslıhan Malbora aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmak isteyen ikili yeni başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor.
Malbora, 18 yaşından beri Metin Temel'le aşk yaşıyordu. Güzel oyuncu, mutluluk karelerini de zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.
GİZLİ AŞK
Ulusoy ile güzel oyuncu Aslıhan Malbora aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmak isteyen ikili yeni başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor.
Malbora, 18 yaşından beri Metin Temel'le aşk yaşıyordu. Güzel oyuncu, mutluluk karelerini de zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.