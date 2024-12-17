Verdiği tarif gündem oldu!

'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara vermişti.39 yaşındaki güzel yıldız Instagram'dan sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.SMOOTHİE TARİFİ VERDİSosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemine konu olan Yasemin Özilhan bu sefer sağlıklı bir smoothie tarifi verdi. Ünlü ismin kabak ve karnabahar ile hazırladığı tarifi tattıktan sonra verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, 'Kesin kusacak', 'Beğenmediği o kadar belli ki', 'Eminim çok lezzetlidir aynen' gibi yorumlar geldi."LÜTFEN DENEYİN"Tarifiyle sosyal medya kullanıcılarına sağlıklı bir içecek önerisi sunan Özilhan gönderiye, 'Karnabahar ve kabaklı smoothie. Lütfen deneyin.' notunu düştü.