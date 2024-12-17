Tanyeli takipçilerini şaşırttı!

Uzun süredir hastanede pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor. Art arda operasyon geçiren Tanyeli'nin çok fazla kilo verdiği görülmüştü.Sevenlerinden dua isteyerek ameliyata giren Tanyeli'nin ameliyatının güzel geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.ZİYARETÇİLER İÇİN PAYLAŞTIAmeliyatının ardından dinlenmeye devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.Tanyeli, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını söyleyerek, ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmasını istediğini söylemişti.Tanyeli, hastane odasından paylaştığı videoda şöyle konuşmuştu:''Hepinize hayırlı haftalar. Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mucize dolu haberler alacağımız güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ve sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün. Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde. ''OĞULLARINI PAYLAŞTI53 yaşındaki Tanyeli, sosyal medyada gündem olan ''İyi ki annesiyim'' akımına katılarak oğulları Taylan ve Teoman ile birlikte olduğu kareyi takipçileriyle paylaştı.Tanyeli'nin boyunca çocukları olduğunu gören takipçileri şaşkınlık yaşadı. Tanyeli'nin çocuklarını görenler, 'Boyunca çocukları varmış', 'İlk kez çocukları olduğunu gördüm', 'Maşallah size' şeklinde yorumlar yazdı.