Survivor 2025'et sürpriz gelişme!

'Survivor 2025' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında başlayan Survivor'ın bu yıl ne zaman başlayacağı ve hangi isimlerin yarışacağı merak konusu oldu.Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 yarışmacıları belli oldu mu? gibi soruların yanıtını arıyor.'Survivor 2025' için henüz TV8 ve Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.BARIŞ MURAT YAĞCI SURVİVOR 2025 KADROSUNDA MI?Instagram'da ortaya çıkan ve sonrasında sosyal medya platformlarında yayılan fotoğrafa göre, eşki yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'nın Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddia edildi.Barış'ın doktoru Cem Çıtlak'ın Instagram'dan paylaştığı kare Barış'ın sevenlerini heyecanlandırdı.'SURVİVOR 2025' KADROSU BELLİ OLDU MU?All Star takımında ise; Batuhan Karacakaya, Barış Murat Yağcı, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi.'Survivor 2025' için yapıldığı iddia edilen afişte, Survivor 2025 kadrosunda yer alacak yarışmacıların; Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan gibi isimlerin olduğu görüldü.'SURVİVOR 2025' NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor 2025'in resmi olarak duyurulmasını ve tanıtım fragmanını bekliyor. Survivor 2025'in ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Survivor 2025'in 'Masterchef Türkiye' biter bitmez 1 Ocak'ta başlaması bekleniyor.BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu.Oyuncu Birce Akalay'ın kuzeni de olan Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu ve ardından ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi spor yönetimi bölümünde eğitim gördü.Barış Murat Yağcı, Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımında yarışan isimler arasında yer almıştı. Yağcı, daha önce de 2020 sezonunda mücadele etmişti.