Ünlü oyuncu 10 kilo verdi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki karakteriyle ünlenen Nilsu Berfin Aktaş, şu sıralar Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizide Ayşe karakterini canlandırıyor.Şu sırala hem dizi hem de film için sette olduğunu söyleyen Aktaş 10 kilo verdiğini açıkladı."ÇOK YOĞUNUM"Güzel oyuncu, "Her şeye aynı anda yetişmek çok zor oluyor. Gece 4'te film seti bitiyor sabah 8'te sizi seti başlıyor. 2 aydır böyle bir döngüdeyim hiç vaktim yok. Çok yoğun olduğu için verdim ama iyi oldu" ifadelerini kullandı.Güzel oyuncu son dönemde Sadece Bir An adlı film için yoğun tempoda çalışıyor. Filmde rapçi Çakal başrolde.