Sarmaş dolaş görüntülendiler

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettrien Dilan Çiçek Deniz (29) ile Rafael Cemo Çetin'in (32) ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çetin, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı romantik paylaşım ile gündem oldu.

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, geçtiğimiz günlerde kendilerine yöneltilen 'evlilik' sorularına: 'Her şey yolunda, çok güzel gidiyor' şeklinde bir cevap vermişti.Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Çetin, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir videosunu yayınladı.İTİRAF!Çetin, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda Dilan Çiçek Deniz’e açıkça “Seni seviyorum” diyerek aşkını tüm sosyal medyadan da itiraf etti.İkilinin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Çiçek ve Çetin'in sevenlerinden paylaşıma beğeni yağdı.