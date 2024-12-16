Özkan-Torreira çifti ayrıldı mı?

Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ekranların güzel oyuncularından Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'dan evlilik haberi bekleyen hayranları yıkıldı.HER ŞEYİ SİLDİLEREvlenecekleri konuşulan ünlü çiftten ise şaşırtan bir hamle geldi. İkili Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Devrim Özkan sevgilisi Lucas'la olan bütün fotoğraflarını sildi. Çiftin ayrıldığı konuşuluyor.Özkan, sevgilisini futbol maçlarında yalnız bırakmıyor, her fırsatta aşkını dile getiriyordu.