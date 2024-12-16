Özkan-Torreira çifti ayrıldı mı?
Evlilik yolunda ilerleyen ünlü oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. ÜNlü çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.
Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ekranların güzel oyuncularından Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'dan evlilik haberi bekleyen hayranları yıkıldı.
HER ŞEYİ SİLDİLER
Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten ise şaşırtan bir hamle geldi. İkili Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Devrim Özkan sevgilisi Lucas'la olan bütün fotoğraflarını sildi. Çiftin ayrıldığı konuşuluyor.
Özkan, sevgilisini futbol maçlarında yalnız bırakmıyor, her fırsatta aşkını dile getiriyordu.
HER ŞEYİ SİLDİLER
Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten ise şaşırtan bir hamle geldi. İkili Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Devrim Özkan sevgilisi Lucas'la olan bütün fotoğraflarını sildi. Çiftin ayrıldığı konuşuluyor.
Özkan, sevgilisini futbol maçlarında yalnız bırakmıyor, her fırsatta aşkını dile getiriyordu.