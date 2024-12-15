Yasemin Şefkatli’den duygusal paylaşım

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.Çift kısa süre sonra müjdeli haber duyurmuş ve mutlu evliliklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizleriyle taçlandırmışlardı.Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldiYasemin Şefkatli babasının doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Şefkatli yaptığı paylaşımda, 'Dedoşumuz iyi ki doğdun seni çok seviyoruz' notunu düştü.Bu paylaşımının ardından yeni bir kare daha paylaşan ünlü güzel İbrahim Tatlıses ve babasının doğum günü pastası üflediği anlara yer verdi. Şefkatli o anlara 'Can babalar' notunu düşmeyi ihmal etmedi.Şefkatli'nin sosyal medyadaki paylaşımına kısa süre içerisinden takipçilerinden beğeni ve yorum geldi.