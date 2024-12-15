İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü!

'Asmalı Konak' adlı diziyle şöhreti yakalayan ve sonrasında 'Ah Be İstanbul', 'Dürüye'nin Güğümleri', 'Aşk ve Mavi' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesinin ölüm haberi ile sarsıldı.Ünlü oyuncunun annesi Emel Tuzcuoğlu bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu, şu ifadelere yer verdi:"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çoksevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."