İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü!
Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. İpek Tuzcuoğlu, acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.
'Asmalı Konak' adlı diziyle şöhreti yakalayan ve sonrasında 'Ah Be İstanbul', 'Dürüye'nin Güğümleri', 'Aşk ve Mavi' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesinin ölüm haberi ile sarsıldı.
Ünlü oyuncunun annesi Emel Tuzcuoğlu bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok
sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."
Ünlü oyuncunun annesi Emel Tuzcuoğlu bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok
sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."