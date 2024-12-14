Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Simge Sağın 2025 dileğini açıkladı. Icardi ile yakıştırılması sorularını yanıtsız bırakan güzel isim 2024 yılının kendisi için çok iyi olduğunu vurguladı.

Altın Kelebek'te yılın en iyi kadın şarkıcı ödülünü alan Simge Sağın, 2024'e damga vuran isimlerden biri. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla Galatasaray taraftarlarının gönlünü kazandı. Mauro Icardi ile sürekli yakıştırması yapılan Simge Sağın genellikle bu sorulara yanıt vermekten kaçınıyor.Altın Kelebek gecesinde soruları yanıtlayan Sağın'a bir kez daha Icardi soruldu. Ünlü şarkıcı bu soruya cevap vermekten kaçındı. 2024 yılının iyi geçtiğini belirten Sağın 2025 dileğini de açıkladı. Sağın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Benim yılım çok iyiydi. Her geçen yıl katlanarak yukarıya doğru giden bir kariyer hayatı görüyorum. Şu anda gerçekten Allah'a şükürler olsun her şeyimiz var. Bir tek eksik var o da aşk. 2025'te kıymet bilen biri denk gelirse neden olmasın. 2025 dileğim bu.