Hastalığını ilk kez açıkladı

İrlandalı rock grubunun davulcusu ve kurucu üyesi Mullen, Times Radio'ya verdiği yeni röportajda, öğrenme bozukluğu olan diskalkuli hastalığına sahip olduğunu açıkladı. "Sayısal olarak zorluk çekiyorum. Ve yakın zamanda disleksinin bir alt türü olan diskalkuliye sahip olduğumu fark ettim. Bu yüzden sayamıyorum [ve] toplayamıyorum."Mullen, teşhisin müzik çalma biçimini etkilediğini, kendisine "acı verdiğini" itiraf etti. Diskalkuli, "kişinin sayı tabanlı bilgileri ve matematiği anlama yeteneğini etkileyen bir öğrenme bozukluğu. Belirtiler genellikle çocukluk çağında ortaya çıksa da çoğu zaman teşhis edilemiyor. Diskalkulisi olan kişiler matematik yapmak zorunda kaldıklarında kaygı, depresyon ve diğer zor duygular gibi sıklıkla ruhsal sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.Irish Times'a göre Mullen, U2'yu kuran kişiydi; henüz 14 yaşındayken, 1976'da Dublin'deki Mount Temple Okulu'nun ilan panosuna "Davulcu, grup kurmak için müzisyen arıyor" yazan bir not asmıştı.