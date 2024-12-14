Defne Samyeli'den veda mesajı

Türkiye’de “Modern tıbbın filozofu” olarak tanınan, 2015-2019 yılları arasında CABA Derneği başkanlığını da üstlenmiş olan Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti. Çaba Derneği vefat haberini; "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.Yakın arkadaşı Defne Samyeli'den Özlem Cankurtaran'a veda mesajı geldi. Peş peşe fotoğraflar paylaşan Defne Samyeli şu ifadelere yer verdi:Benim güzel arkadaşım, dostum, kardeşim. Çok erken bir veda oldu bu. İçimde büyük bir yarım kalmışlık var; sanki daha konuşacağımız, kaynatıp güleceğimiz çok konumuz, deli gibi gülerek eğleneceğimiz çok partilerimiz, yemeklerimiz, seyahatlerimiz olacaktı. Çünkü sen, başkası onda birini yaşasa yataktan çıkamayacak durumlarda aynen bunları yaptın. Bir de hayatının zorluklarını üstlenirken bunların içinden hep olağanüstü bir asalet ve zarafetle, üstelik onları hafife alarak, gülerek ve güldürerek geçtin. Gizliden gizliye bir tarafım iyileşmeni beklerken, bir tarafım da Cüneyt’e kavuşmak için aslında acele ettiğini, Sıla’yı, Tuna’yı ve tüm sevenlerini, sana ihtiyacı olan elini uzatacağın tüm sağlık arayanları bırakamadığın için bu kadar beklediğini bildi. Canım kardeşim.. Aradığın huzura, sağlığa ve en önemlisi biricik aşkına kavuştuğunu biliyorum, bunu hayal ediyorum. Vedanda bile bizleri yeniden bir araya getirdin. Tam da sevdiğin gibi, anılarımıza gözyaşları eşlik etse de kahkahalar soframızdan, sohbetimizden eksik olmadı. Sen de oradaydın sanki. Bulunduğun yerde o güzel gözlerinin artık hep sağlıkla mutlulukla güldüğüne inanmak tek tesellim. Bir daha görüşünceye kadar canım Özlemim..