  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çift İtalya'ya çıkarma yaptı!

38. yaş gününü çılgın bir partiyle kutlayan ve havuza atladığı anlar gündem olan Wanda Nara, şimdi de sevgilisini ve oğullarını alarak romantik tatile çıktı.

Ekleme: 13.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda ihanet sebebiyle noktalamıştı.

Ayrılık iddialarından sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

WANDA NARA'YA YETİŞİLEMİYOR

Adı sık sık skandallara karış Nara, geçtiğimiz gün de 38'inci doğum gününü sevgilisi L-Gante ve arkadaşlarıyla çılgın bir parti ile kutlamıştı.

13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile havuza atladığı anlar ise gündem olmuştu.

Doğum günü paylaşımına, ise ''Doğum günüm kutlu olsun. Bu aileyi ve dostları tüm hayatım boyunca yanımda istiyorum. Ne kadar şanslıyım, seni seviyorum'' notunu yazmıştı.

AŞK ÇEŞMESİ

Gündem olan havuz partisinin ardından Wanda Nara, genç sevgilisi rapçi L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Taze aşıklar Roma gezisinden sık sık paylaşım yaptı. Kalp koyarak romantik tatilini takipçileriyle paylaştı. Kolezyum ve aşk çeşmesi önünde poz veren Nara'nın paylaşımı gündem oldu.

Ünlü çift İtalya'ya çıkarma yaptı!

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı
Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: E-Devlet, 66 milyon 683 bin kullanıcıya ulaştı
Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!
Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti
Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı
CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...
Bakan Tunç'tan DEM Parti-Öcalan görüşmesi açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi
PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
Kritik toplantı öncesi 'Asgari ücrete yapılacak zam bu' diyerek rakamı açıkladı
Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek
HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor