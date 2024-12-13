Ünlü çift İtalya'ya çıkarma yaptı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda ihanet sebebiyle noktalamıştı.Ayrılık iddialarından sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.Adı sık sık skandallara karış Nara, geçtiğimiz gün de 38'inci doğum gününü sevgilisi L-Gante ve arkadaşlarıyla çılgın bir parti ile kutlamıştı.13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile havuza atladığı anlar ise gündem olmuştu.Doğum günü paylaşımına, ise ''Doğum günüm kutlu olsun. Bu aileyi ve dostları tüm hayatım boyunca yanımda istiyorum. Ne kadar şanslıyım, seni seviyorum'' notunu yazmıştı.Gündem olan havuz partisinin ardından Wanda Nara, genç sevgilisi rapçi L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Taze aşıklar Roma gezisinden sık sık paylaşım yaptı. Kalp koyarak romantik tatilini takipçileriyle paylaştı. Kolezyum ve aşk çeşmesi önünde poz veren Nara'nın paylaşımı gündem oldu.