Serenay Sarıkaya'nın ilginç kıyafeti!

Mert Demir aşkı sona eren Serenay Sarıkaya, bir dergi için verdiği pozla gündem oldu. Yorgana sarılmış halde poz veren ünlü oyuncu gündem oldu.

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süredir aradığı aşkı şarkıcı Mert Demir'de bulmuştu. Çiftin ilişkileri, zaman zaman magazin basınında reklam aşkı olarak yorumlanmıştı.Evlilik haberi beklenilen aşıklardan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Nisan ayından beri ilişkilerinden söz ettiren çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.Sarıkaya, dün bir dergi için verdiği pozlarla gündeme geldi. Mavi yün yorgan giyinen Sarıkaya, dergiye verdiği röportajda kendinden memnun olduğunu söyledi:"Kendimden memnunum. Hatta kendimden razıyım diyelim iyisiyle kötüsüyle bu benim... Hepsinde olduğum şey huzurum.