Serdar Ortaç'tan dikkat çeken çıkış!

Serdar Ortaç’a yasa dışıbahis soruşturmasında ev hapsi cezası verilmişti. Serdar Ortaç'ın tedbiri de avukatının itirazı sonrasında kaldırılmıştı."YILLARDIR 'AĞABEY-ABLA' DEDİĞİM İNSANLAR..."Özlem Esra Adan'ın programına konuk olan ünlü şarkıcı "Artık ölmek istiyorum" ifadesini kullandı. Televizyonu açmadığını vurgulayan Ortaç’ın "Yıllardır 'ağabey-abla’ dediğim insanlar bana hakaret ediyor” sözleri ise gündem oldu."HERKES DÜŞMEMİ Mİ BEKLİYORDU?"Yaptığı açıklamada "Ben ‘Koskoca Serdar Ortaç’ lafını da beğenmiyorum" ifadesini kullanan ünlü şarkıcı, "Bu devirde kimse sultan değil. Herkes düşmemi mi bekliyordu?" dedi.SERDAR ORTAÇ’IN 1,5 AYDA 25 MİLYON ZARARA UĞRADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ!Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 1,5 ayda 25 milyon zarar uğradığı iddia edilmişti.YASADIŞI BAHİS OPERASYONU!İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirlenmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Doğukan Demirtaş ve F.E.N. hakkında verilen kararın kaldırılmasını ve 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti. Gerekçede, şüphelilerin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğu ve kaçma şüphelerinin mevcut olduğu ifade edilmişti.