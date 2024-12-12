Yeni sevgilisinden bahsetti!

Daha önce katıldığı bir programda 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanan ünlü fenomen Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu. Bilic, 'Türkiye'de erkek kalmadı' sözleriyle gündem yaratmıştı.



GÖNLÜNÜ JOKEYE KAPTIRDI



Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüş, ikilinin ayrılık haberi gelmişti. Ünlü fenomen aradığı aşkı bulmak için yeni bir ilişkiye başladı. Bilic, gönlünü bir jokeye kaptırdı.



"YENİ BİR İLİŞKİM VAR"



At sevdası ile bilinen Danla Bilic, son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlattı. Bilic, 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu.