Selin Ciğerci'den vurgun!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışı yasağı getirildi. Her fırsatta masum olduklarını iddia eden kaynağı belirsiz para toplam 5.6 milyar lira. Bu vurgun gündeme bomba gibi düştü.Değerli magazincilerimizin bu olaya sözleri ise gündem oldu:Hande Sarıoğlu” MASAK’ta yeni perde Selin Ciğerciye geldi.Didem Delen” Biz ilk fenomenlik yaparken tanımıştık Selin’i. Selin bir anda zenginleşti baba tekstilci onu biliyoruz ama arası iyi değildi. Bir anda zengin oldu lüks arabalar tatiller ne oldu bu insanlara denildi. Sonra Dilan Polat’lar Selin’in bu fotoğraflarını taklit etmeye başladı. Bu işin başındaki kişi Selin Ciğerci gibi görünüyor. Devlet mallarına el koydu. Diğerleri gibi birbirlerine atıflarda bulunmadı kendi paramla ödüyorum diyordu.Bilal Özcan” Dilan Polat bombası patladığı zaman da Ekim ayıydı güzellik merkezi işleterek o kadar para kazanılır mı demiştik. 5.6 milyarlık para. Güzellik sektöründe bu kadar para kazanılmaz. Güzellik sektörleri bizi arayıp böyle bir para yok olsa biz kazanırdık diyorlar.Pınar Eliçe” Selin Ciğerci’nin ettiği laflar çok büyük laflardı. Tabii ki şöyle bir gerçek var Selin Ciğerci değil kim olursa olsun bu ülkeye verdiğimiz zarar bireysel değil toplumsaldır. Bir kısım vergisini ödemeyip servetine servet katan var, bir kısımda vergisini ödeyip esnaf olan evine ekmek götüren var ben bunu daha çok seviyorum tabi.