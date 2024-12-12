Şarkıcı Melek Mosso'dan boşanma açıklaması!

Müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da oldukça konuşulan Melek Mosso, klibinde oynattıktan sonra aşık olduğu model ve oyuncu Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti.Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç’ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve Mosso’nun eşine ait fotoğrafları kaldırması, geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu."BOŞANMIYORUM"Ayrılık iddialarına yanıt veren Mosso, “Boşanmıyorum, hiçbir sorun yok. Her evli çiftin başına gelebilecek minik bir tartışma yaşadık, sonrasında sorunlarımızı çözdük. Her şey yolunda, çok iyiyiz.” diyerek evliliğinde herhangi bir problem olmadığını ifade etti.Mosso, 2024 yılını değerlendirerek, “Şahsım adına bu yıl harika geçti. Şimdi 2025 için gerekli çalışmaları ve planlamalarımı yapıyorum. Yılbaşında Kıbrıs’ta olacağım. İnşallah tüm ülkemiz için güzel bir yıl olur.” dedi.