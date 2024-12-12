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Hadise ideal sevgiliyi açıkladı!

Oyunculuğa adım atıp yönetmen sevgili yapan Hadise’den ideal sevgili tarifi geldi. Eski sevgilileri ve hayalindeki erkek kriterleri uyumsuzluğuyla pes dedirtti. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz ’da.

Ekleme: 12.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuğa adım atıp yönetmen sevgili yapan Hadise’den ideal sevgili tarifi geldi. Verdiği tarifle gündem olan Hadise'ye değerli magazincilerimizin yorumları şu şekildedir:

Hande Sarıoğlu” Hadise son günlerde şarkılarıyla, tarzıyla, konuşmalarıyla gündemde bakalım şimdi neyiyle gündemde? Hadise ideal erkek tipinden bahsediyor.

Didem Delen” Belli bir kriteriniz yoktur belki etkilenirsiniz, hoşunuza gider olur. Hadise’nin bugüne kadar yaptığı ilişkilerde hiçbir ortak yön yok. Taşıması zor bir kadın her erkek kaldıramayabilir.

Bilal Özcan” Hadise’ye katılmıyorum. Hadise’nin kriterleri olsaydı yakın arkadaşı Ebru Gündeş’in kocası ile olmazdı. Tribünlere oynuyor burada Hadise. Bence Hadise’nin kriteri kariyerli bir erkek bana ilgi gösteriyorsa ben o erkekle yola çıkarım diye düşünüyor. Yahu kocası ile bile bu şekilde yola çıktı. Parası var diye sırf. Öyle bir kadın olmalı ki Hadise, o erkek senden başkasına bakmasın. Öyle bir parfüm sıkarsın ki o erkek senden başka birinin kokusunu alamasın.


Hadise ideal sevgiliyi açıkladı!

Pınar Eliçe” İdeal erkek diye bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar hayalini kurduğunuz bir profil yaratın. Bu duygusal bir çekim yasasıdır. Her zaman nokta atışı bulamıyorsun. Bu aşk denilen illetin pusulası yok ki nokta atışı yapalım. Hadise’nin profiline baktığımızda hep yorulan yıpranın bir kadın profili var. Aslında Hadise ne istediğini bilmiyor. Önüne ne gelirse onunla oluyor.
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