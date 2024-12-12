Eski halinden eser kalmadı!

Bir dönemin en popüler yapımlarından Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan, evlenince sosyeteye hızlı bir giriş yapmıştı.Lüks yaşantısının dışında görünümüyle de sık sık gündeme gelen Özilhan, her ne kadar tekliflere açık olduğunu söylese de ekranda boy göstermiyor.HAFTANIN 5 GÜNÜ SPORDASık sık verdiği tariflerle ve lüks hayatıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan, katıldığı bir davette dikkat çekti. Haftanın 5 günü spor yapan ünlü ismin son hali olay oldu.YÜZÜ DEĞİŞTİYıllara meydan okuyan Yasemin Özilhan yüzündeki dolgularla dikkat çekti. Bir hayli değişen sosyetenin ünlü ismine yorumlar gecikmedi.