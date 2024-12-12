Bülent Ersoy'dan eleştirilere cevap!

Ödül töreninde giydiği kıyafetle gündem olan Bülent Ersoy gelen tepkilere yanıt verdi.Verdiği yanıta magazincilerimizin yorumları şu şekildedir:Hande Sarıoğlu” Bülent Ersoy seçtiği kombin ile yeterince konuşulduğunu düşünmemiş yeniden gündeme gelmiş. Rihanna ile aynı kıyafeti giydim deyip sitem etmiş.Didem Delen” Bülent Ersoy çok değerli birisi. Kıyafet makyaj kostüm o çok değerli bir marka. Yıllardır aynı özende bir insan.Bilal Özcan” Sevgili Bülent Ersoy sizin farklı ve özel olduğunuzu söylemek için Rihanna'yı örnek göstermenize gerek yok. Rihanna sizi paylaşsın Bülent Ersoy gibi giyiniyorum diye. Paris'teki konseriniz 4 saat sürmüştü. Fransa'da da en önden sizi izlemişlerdi eleştirmenler. Kolay kolay diva ünvanını kimse alamaz. Üzülmeyin lütfen sizi bilen biliyor. Bu kıyafete kafasını takıp konuşulanlara 50. Yıl ödülü neden veriliyor bu kadına biraz onu da düşünün. Bülent Ersoy için özel kanun çıkaran ülkedeyiz devletimiz böyle yaparken siz kimsiniz!Pınar Eliçe” Bir kere Bülent Ersoy vizyon sahibi ve birçok sanatçının örnek alması gereken bir star. Kendini göstermek adına zaten bunlar yapılıyor. Giymiş olduğu bu kıyafet kendisine zaten yakışmış. Bülent Ersoy çok zeki birisi. Güzellik konularında çok kafa yoran ve para harcayan birisi. İşine çok büyük bir saygısı var. Şimdi izleyicilerimiz benim taktığım bu küpeyi büyük bulabilirler ama ben görsel bir şey yaratıyorum burada. Bülent Ersoy ne yapıyorsa haklıdır, yeridir, doğrudur.