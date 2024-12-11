Ünlü oyuncu hamileyken şoku yaşadı!

2022’de, Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox cephesinde yeni gelişmeler var.ABD'li oyuncu Megan Fox, sosyal medya üzerinden hamile olduğunu açıklamıştı. İddiaya göre güzel oyuncu Megan Fox, Machine Gun Kelly'den ayrıldı.Megan Fox'un Machine Gun Kelly'den ayrılma nedeni başka kadınlarla konuşması oldu.Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var. Kelly’nin ise 15 yaşında bir kızı bulunuyor.