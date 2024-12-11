Sıla Türkoğlu'ndan aşk açıklaması!

Son dönemin en popüler isimlerinden 25 yaşındaki başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay aşkını sosyal medyadan duyurmuştu. Girişimci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte önce Paris'e sonra da Avusturya'ya tatile gitmişti.TATİLDEN ROMANTİK PAYLAŞIMÇiftin tatilden paylaştıkları romantik pozlara takipçileri yorum ve beğeni yağdırmıştı.Tatile doymayan sevgililer Fransa'nın başkenti Paris'in ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti.Şehir turu yapan çift müzeleri gezdikten sonra birlikte oldukları kareleri sevenlerinin beğenisine sunmuştu.EVLİLİK İÇİN İLK ADIMI ATTILARÜnlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırmıştı. İkili, aile üyeleriyle birlikte çektirdikleri pozu Instagram’dan takipçileriyle paylaşmıştı.Sürpriz paylaşımı görenler, ''Evlilik için ilk adım atıldı'', ''Ufukta evlilik var'', ''Düğün ne zaman?'' yorumlarını yapmıştı.AŞK AÇIKLAMASI50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katılan oyuncu tören sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü samimi bir şekilde sohbet etti.Türkoğlu, muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorulara, ''Aşktan yana hiçbir derdim yok, bomba gibiyim.'' açıklamasında bulundu.