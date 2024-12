Kıvanç Tatlıtuğ meslek mi değiştiriyor?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Hollywood yıldızları Robert De Niro, Richard Gere, Sandra Bullock, Danny Devito ve Francis Ford Coppola'nın izinden gittiği ortaya çıktı. Tatlıtuğ, yeni hobisi olan şefliği profesyonelleştiriyor. Tatlıtuğ, mekan açma hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu, mutfaktaki marifetini gözler önünde sergilemek için kolları sıvadı. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yle Londra'ya giden oyuncu, 3 aylık aşçılık eğitimi almaya başladı. 41 yaşındaki oyuncu, yemek yapımındaki teknikleri öğreniyor. Tatlıtuğ'un eğitim sonrası evinin de olduğu Göktürk'te dünya mutfağının içinde yer alacağı bir restoran açacak. Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık kursunda yaptığı yemekleri de eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tattırdığı ve damak zevkine güvendiği öğrenildi.HOLLYWOOD YILDIZLARI GASTRONOMİYİ SEVİYOROscar'lı oyuncu Robert De Niro Nobu ve New York'ta kendi büyüdüğü mahallede de birkaç mekana sahip. Richard Gere'nin New York'ta The Barn ve The Farmhouse adlı restoranı var. Sandra Bullock'un Teksas'ta Bess Bistro adında Amerikan yemekleri yapan restoranı var. Danny DeVito'nun Miami'de Beach adında İtalyan yemekleri yapan mekanı bulunuyor.