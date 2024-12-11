Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.Öldüğü yönünde haberler çıkan Karataş'ın durumu kötüye gitmiş ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkmıştı.Maddi sıkıntılardan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve tedavi masrafları için yardım toplanmıştı.61 yaşındaki şarkıcı Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medyadan kardeşlerine isyan etti.Babasının haftalar önce katıldığı yayını paylaşan Boran, ''Her şeyin zamanı ve vakti var. Babam sen rahat ol iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların.Babam sen bu sırtlanları doyuramadın. Senin hakkını Allah sorsun evlat denen bu mahluklara. Seni bu hale getiren o yaratıkları Allah'a havale ediyorum babam.'' sözlerini yazdı.