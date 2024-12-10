Survivor Sahra Işık'tan müjdeli haber!

Son olarak umre pozlarıyla gündeme gelen Survivor yarışmasıyla popüler olan Sahra Işık'ın Survivor 2025'e gideceği bekleniyordu.Sahra Işık anne oluyor. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık'in haberi eşi İdris Aybirdi'yle paylaştığı anlara beğeni yağdı.'HAYATIMIN EN MUTLU ANI'Yapılan paylaşıma Sahra ''Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor'' notunu düştü.