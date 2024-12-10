Reynmen'den dikkat çeken açıklama!

Geçtiğimiz aylarda İtalya'da yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Emine Cansu ile evlenen şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş), YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.Altın Kelebek ödülleri hakkında konuşan Reynmen açık açık düşüncesini dile getirdi."HAK EDENE YOK"Reynmen açıklamasında "Hak edene verilmiyor yalandan orası bir podyum! İnsanlar kendilerini göstersin bir cemiyet gibi orası. Edis'i severim ama 3 sene arka arkaya Altın Kelebek aldı. Bana kalırsa ödülü Mabel Matiz almalıydı, olmaz arka arkaya on kere biri alabilir mi?" ifadelerini kullandı."MÜGE ANLI'YI SEVMEM"Programda Altın Kelebek yorumlarına devam eden fenomen konu Müge Anlı'ya gelince de sözünü sakınmadı. Reynmen Müge Anlı konusunda "Bir tane çocuğun babası davanın peşine koşarken Müge Anlı almıyor davayı... Ben hiç sevmiyorum Müge Anlı'yı" derken diğer yorumcular konuyu değiştirmeye çalıştı.