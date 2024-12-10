Cem Yılmaz'dan sürpriz aşk!

Mert Demir'in yakın dostu Mela Bedel ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer almaya başladı. Paylaşımlarla ortaya çıkan aşkla ilgili iki taraf da herhangi bir açıklama yapmadı.

Seranay Sarıkaya'nın yeni ayrıldığı sevgilisi Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm' ödül kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı.Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi.'SANA İTHAF EDİYORUM'Mela Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a 'Sana ithaf ediyorum' sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.'TEBRİK EDERİM GÜLÜM'Paylaşımı sayfasına taşıyan Cem Yılmaz; 'Tebrik ederim gülüm' yazıp, kalp emojisiyle Mela Bedel'e teşekkür etti.CEM YILMAZ'IN EVİNDEN PAYLAŞIM GELDİBedel'in sabah saatlerinde Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.Peş peşe yapılan bu paylaşımlardan sonra aşk iddialarına Mela Bedel ve Cem Yılmaz'dan ise resmi bir açıklama gelmedi.