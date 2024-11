Serdar Ortaç evini satıyor!

Kumara servet harcayan ünlü sanatçı, bir tek evim kaldı dediği Sarıyer de ki villasını satışa çıkardı. Sağlığını umursamayan Ortaç, tekrardan alkole mi başladı soruları kafaları karıştırdı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Eski kumar hayatıyla sürekli gündeme gelen Serdar Ortaç evini satışa çıkardı. Gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın evini satması ile ilgili değerli magazincilerimizin yorumları şu şekildedir:



Hande Sarıoğlu” Kumardan çok para kaybetti yıllarca. Şimdi de bir evinin kaldığını söylüyor, onu da satışa çıkarmış. Hastalığı ile yalnızlaştı hem kumar hem de alkol bağımlılığı ile her şeyi saldı.





Didem Delen” Konser de ki gelirler kendi cebine girmiyor. Elinde avucunda hiç bir şey kalmadı. Tik Tok'a gireyim dedi pek bir hareketlilik yapmadı. Bahis reklamlarında oynamaya başladı oradan 2 milyon gibi rakam aldılar Mehmet Ali Erbil de dahil olmak üzere. Bir nevi mafyacılık yaptığına dair iddialar da var whatsapp konuşmaları vs. bir ara ifşa oldu.





Bilal Özcan” Evi joker gibi oldu. Hep satışa çıkartacağını söylüyor. Yaklaşık 5 sene evvel yaptığı açıklama da çalışanlarına ve Mehmetçik vakfına bağışlayacağını söylemişti.





Pınar Eliçe” Serdar gençken ve sağlıklıyken herkes yanınızda olur asıl bu saatten sonra ne olur bilinmez. Her şeyden önce sağlık. 7 sülalesine yetecek parası vardı nereye yedirdi bunu? Hayat ne kadar sağlıklı nefes aldığında alakalıdır yediğine içtiğine bak, seni sevdiğim için söylüyorum.