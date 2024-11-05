Gökçek, Gündeş hakkında ne dedi?

Hande Sarıoğlu” Gıyabında bu kadar iddialar varken sen neden ne kadar aldığını söylemiyorsun? Söyle bu tartışma kapansın gitsin. Diğer Mevla’nın nereye gittiğini araştıralım.Didem Delen” Sayın Gökçek çok iyi konuşmuş belgeler kanıt niyetinde önümüz de. Ankara belediye başkanın kasasından 69 milyon çıkıyor ve haberi olmuyor dalga mı geçiyorsunuz? Ebru Gündeş beş kuruş almadan oradan oraya yürümez. Mansur Yavaş, hakkında itiraflar olduğunu yalanlamak için mesaj atıyor. Siz kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?Bilal Özcan” Milyonlar Ebru Gündeş’in bu konu da ne diyeceğini merak ediyor. Ebru Gündeş veresiye parasını almadan konsere çıkmaz, 48 yıldır gördüğümü hatırlamıyorum. Genel konular da sessiz kaldığını biliyoruz ama vatan millet konusu. İnsanlar pazar yolu gözlerken Ebru Gündeş’in parayı bildiğiniz cebe indirmesi bu.Pınar Eliçe” Bir hafta öncesinden Şevval Sam üzerinden konuşurken bu kadar derine ineceğini bilmiyordum. Belediyelerin yapmış olduğu açıklamaları gördüğümüz zaman durum daha da rezilliğe gitti. Ebru Gündeş’in bu suskunluğu neden? Gündeş hiç bir konu hakkında açıklama yapmaz ama bu kul hakkına giriyor artık. Hiç bir belediye bu rakamları sanatçıya ayıramaz.