Fransa tarzı olay oldu!

Yıllar önce Çalıkuşu dizisinde başrol oynayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sette başlayan aşklarını evlilikle sonuçlandırmışlardı.Bu evlilikten Karan ve Kerem adından iki çocukları bulunan Özçivit çifti, çocukları Türkiye'de bırakıp, tatil için Fransa'ya uçtu.KÜRK TEPKİSİStrazburg'da kafa dinleyen Evcen, şehirden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.Kocaman bir kürkle Fransa sokaklarında poz veren Evcen'e yorum yağdı. Gerçek olup olmadığı bilinmeyen kürke tepki gösterildi.